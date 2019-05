Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El candidato a Diputado Mauricio Delfín Avendaño nuevamente realizó un encuentro con los ciudadanos del fraccionamiento Prado Norte, donde interactuó y transmitió seguridad a cerca de sus propuestas y cómo desea ejercerlas, y la principal razón es con el apoyo que le van brindando los ciudadanos del Distrito 2.

El candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” prestó atención a cada una de las demandas de los ciudadanos, una de ellas se trató sobre la inseguridad que existe en la zona y como eso preocupa a padres de familia ya que se sienten en riesgo y eso causando intriga de exponerse en alguna situación que relacione su vida.

El candidato a Diputado Mauricio Delfín Avendaño compartió que está totalmente desacuerdo de seguir permitiendo actos delictivos que no se han procesado y sobre todo no caerá en la corrupción de los políticos del estado. No obstante continuará trabajando y tocando puertas para que todos los ciudadanos se comprometan junto con él en trabajar en equipo y lograr un cambio en el estado.