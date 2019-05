No soporto la injusticia, defenderé a todos los cancunenses: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Estar del lado de la gente siempre, defendiéndola y apoyándola para resolver sus principales problemas van a ser prioridad en la agenda de trabajo que como diputado en el Congreso del Estado tendrá Greg Sánchez.

"La gente es primero, no soporto ver injusticias. Yo sufrí una muy grande cuando me encarcelaron injustamente sin haber cometido un solo delito", recordó el candidato de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo" a la diputación por el Distrito 3.

Reunido con vecinos de la Región 228, en uno de sus multitudinarios cierres de campaña, Greg planteó ser un diputado que trabajará por medio de las leyes e iniciativas para mejorar la seguridad y, sobre todo, estar del lado de la población, siempre con la gente abanderando sus causas.

"A mí me van a volver a ver. En Chetumal estaré de lunes a jueves haciendo leyes y proponiendo iniciativas pero voy a regresar para platicar con ustedes viernes y sábado en diferentes partes del Distrito y mi casa de gestión estará en la Región 227, aquí estaré porque mi prioridad son ustedes", dijo en su cierre de campaña en la popular Región 228, zona en la que la gente se volcó de manera total para ofrecerle su respaldo por la experiencia, capacidad y porque creen en él porque cuando fue presidente municipal les cumplió.

De hecho, la gente recordó con cariño que él mandó a construir esa amplia unidad deportiva, señala un comunicado.