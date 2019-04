No los voy a defraudar: Karla Romero

Redacción / Sipse

Cancún.- La candidata por el distrito 4, de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” (PAN-PRD-PES) Karla Romero visitó a los vecinos de las regiones 90 y 231 para escuchar sus inquietudes y hacer compromisos legislativos.

De entrada, su primer compromiso será cumplir su palabra, no como la actual diputada Verde Ecologista, Tyara Schleske quien busca la reelección en el cargo, pese a no cumplir sus compromisos ofrecidos en los 3 años que estuvo como diputada local y los ciudadanos ni siquiera la conocen, porque no hizo absolutamente nada.

De acuerdo con un comunicado, Karla Romero tomó en cuenta todas las necesidades expresadas por los ciudadanos y reafirmó su compromiso de trabajar en ello, para mejorar las condiciones de vida de los quintanarroenses.

En seguridad, que es el principal reclamo de los habitantes, ofreció gestionar los recursos para recuperar la paz que ha perdido Cancún.

Romero Gómez se dijo dispuesta a luchar para darle un giro positivo a Cancún y demostrar a los ciudadanos que ella es la mejor opción.

"Yo no los voy a decepcionar, y voy a regresar", afirmó la abanderada de la coalición, pues dijo que esta y otras tantas razones, los ciudadanos ya no confían en políticos que si quieren trabajar y enfocarse en las necesidades de cada uno de los cancunenses para devolverle la seguridad a Benito Juárez.