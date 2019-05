Para mordelones y corruptos, 5 años de cárcel: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Para combatir la corrupción no bastan las palabras ni las buenas intenciones, se requiere firmeza y acciones concretas.

Por ello, Greg Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 3 de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo", propondrá iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado y establecer una pena de 5 años de cárcel para agentes de tránsito y servidores públicos que sean sorprendidos en un acto de corrupción.

"Los exhorto son como llamados a misa, los toma el que quiere. Para combatir la corrupción no basta con las simples llamadas de atención y sanciones internas que nadie sabe si se cumplen o no", aseguró.

De acuerdo con un comunicado, Greg expresó que como diputado local no va sólo por calentar una curul, sino para dejar huella con propuestas, iniciativas y reformas de ley que sienten un precedente de manera positiva.

"La corrupción duele, nos enferma y nos acaba como sociedad", señaló al ser abordado durante uno de sus recorridos de campaña por la Región 227.