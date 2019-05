Redacción/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El candidato a diputado local por el distrito XII de la coalición PAN-PRD-PESQROO, Pedro Pérez, mencionó que una de las prioridades durante su gestión, será conseguir recursos para la rehabilitación y construcción de centros de salud en las comunidades rurales, tanto de Felipe Carrillo Puerto como de José María Morelos, ya que esta es una demanda constante de las y los habitantes de la zona maya.

De acuerdo con un comunicado enviado por la casa de campaña, Pedro Pérez, candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, expresó que la salud es un tema de vital importancia, por lo que se requiere de centros de salud que se encuentren cercanos a quienes lo necesitan y en condiciones para brindar un servicio de calidad, sin embargo, para esto se requerirá de recursos, ante ello, se ha pronunciado comprometido en gestionar una ampliación presupuestal para que el tema sea atendido.

“He recorrido gran parte de las comunidades rurales, he platicado con las y los habitantes de la zona maya, han sido muy claros, las demandas son muchas, y me encuentro totalmente comprometido a buscar los mecanismos necesarios, sumarme a los esfuerzos que se realizan desde el municipio y el estado, el objetivo es claro, mejorar las condiciones de vida de las y los carrilloportenses y morelenses, gestionar recursos es la principal tarea para lograr las metas trazadas, en cuento a salud, conseguir que el presupuesto sea ampliado para la rehabilitación de los centros de salud de las comunidades rurales así como también la construcción de más”, expreso Pedro Pérez.

El candidato a diputado local por el Distrito XII, Pedro Pérez, reiteró que para lograr concretar los objetivos planteados se requiere de la unión de esfuerzos, de una participación constante, de actuar, de responsabilidad, por ello se encuentra convencido que el próximo 2 de junio se demostrará nuevamente que “Del Sur nace nuestra fuerza”.