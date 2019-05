Redacción/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- El candidato a diputado local por el distrito XII de la coalición PAN-PRD-PESQROO, Pedro Pérez, mencionó que está comprometido en gestionar para la rehabilitación de centros de salud en las comunidades de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, así como también la construcción de más, ya que esto es una de las demandas más sentidas de las y los habitantes de la zona maya.

De acuerdo con un boletín enviado por casa de campaña, Pedro Pérez, candidato de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo", aseguró que el tema de salud es una de las prioridades más importantes a gestionar, pues durante sus recorridos por las comunidades rurales del distrito XII, es evidente la necesidad y la urgencia de atención.

"Me he comprometido y me comprometo a ser un gestor permanente con ustedes, un gestor que se vincule con las y los habitantes de la zona maya, un gestor que se vincule con el gobierno municipal y estatal para ir aterrizando los proyectos que logren mejorar las condiciones de vida de todas y todos, la salud es un tema de prioridad y no quitaré el dedo del renglón hasta hacer evidentes los resultados", expresó Pedro Pérez.

Recordó que la suma de esfuerzos hará la diferencia, siendo prioritaria la participación de todas y todos el próximo 2 de junio, añadiendo que desde Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos se demostrará una vez más que "del sur nace nuestra fuerza".