Agencia

PLAYA DEL CARMEN.- Al recorrer las calles del fraccionamiento Villas del Sol, el abanderado de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” dijo que con pasos firmes están avanzando al objetivo que es ocupar un espacio como representante social en el Congreso local con la finalidad de llevar todas las voces ciudadanas para legislar a favor de una mejor función de los servidores públicos.

Demos juntos un paso al frente por la Seguridad este próximo 02 de junio, no dejemos que una familia se apropie de todos los espacios públicos para corromperlos, dijo Luis Roldán candidato a diputado por el Distrito 9.

También te puede interesar: Miércoles de actividades para candidatos del Distrito VII

“Solidaridad es un municipio joven habitado por jóvenes. El 60 por ciento de nuestra población se ubica en los rangos de edad de 14 a 29 años, lo que nos habla de la importancia de atender a nuestra juventud”, dijo Luís Roldán durante su recorrido por calles de Villas del Sol.

“No podemos tener orden y desarrollo si nuestros jóvenes no reciben educación de calidad, no tienen empleos de calidad y no hacen deporte de calidad. Perseguir a los delincuentes va de la mano de la atención a nuestros jóvenes. Ser “nini” no es un oficio, es un resultado de la incompetencia y la corrupción del gobierno municipal de los Beristaín. Por eso hay que sancionarlos y enfocarnos en la seguridad como sinónimo de orden y desarrollo”, continuó diciendo Luís Roldán.

Nosotros vamos a llegar al Congreso para sancionar esa conducta inmoral e ilegal. Los Beristaín con sus actos están demostrando que son enemigos de Solidaridad y de la Cuarta Transformación y merecen ser expulsados del gobierno. Voten por la coalición PAN-PRD-PES, y ayúdenme a hacer que pierdan el poder, hagamos que la paz y el orden regresen a Solidaridad, por eso demos todos juntos, un paso al frente por la seguridad”, concluyó Luís Roldán.