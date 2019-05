Propone Pedro Pérez modificación del huso horario en Quintana Roo

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El candidato a diputado local por el distrito 12, de la coalición PAN-PRD-Pesqroo, Pedro Pérez, afirmó que el huso horario actual afecta a miles de familias en Quintana Roo, sobre todo a los menores que acuden a la escuela en turnos matutinos, ya que a la hora de entrada aún continúa oscuro, por lo que es necesario atender una de las principales demandas de las y los quintanarroenses regresando al huso horario del centro de la República Mexicana.

El aspirante de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, expresó que realizará las gestiones pertinentes pues para realizar el cambio de zona horaria tendría que ser aprobado también por la legislación federal, por lo que se buscará realizar las pruebas pertinentes para la búsqueda de un cambio en el huso horario que es aplicado en el estado.

“Cambiar el huso horario es una de las demandas constantes de las madres y padres de familia, ya que sus hijos llegan a clases cuando aún no ha salido el sol, situación que se ha expresado desde hace 4 años que se aplicó en Quintana Roo, por lo que me comprometo ha representar a las y los habitantes no solo del Distrito XII, sino de toda la entidad, pues es una problemática constante que urge atender”, aseveró Pedro Pérez.

Añadió que tendrá que haber suma de voluntades para lograr el objetivo, pues será necesario que tanto sociedad y gobierno, se unan en una sola voz para lograr que el huso horario en Quintana Roo sea modificado nuevamente, en esta ocasión, que atienda a la necesidad de las y los habitantes de la entidad, pues recalcó “Del Sur nace la fuerza”.