Queremos seguridad, no más impuestos, ya basta: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún.- Los candidatos del Partido Verde, junto con sus aliados de Morena en Quintana Roo, pretenden reactivar el cobro de la tenencia vehicular.

De acuerdo con un comunicado, Greg Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 3 por la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo", advirtió que el Partido Verde y sus aliados de Morena en Quintana Roo pretenden lesionar el bolsillo de las familias en el estado.

"Los gobiernos de Morena no pueden con la inseguridad en los municipios y ahora, junto con sus infames y corruptos aliados del Verde, van a buscar dañar más el bolsillo de la gente pero no lo vamos a permitir", expresó.

Recordó que cuando fue candidato al Gobierno del Estado fue el primero que propuso desaparecer el cobro de la tenencia, por lo que mostró su preocupación y enojo porque los hoy candidatos de el Verde y Morena en el estado de resultar electos van a proponer que regrese ese cobro.

Greg pidió a los ciudadanos de Cancún y, en especial del Distrito 3, darle el voto de confianza a su propuesta para ser su representante en el Congreso del Estado para luchar por los intereses del pueblo y no permitir el cobro de más impuestos.