Quien no cumpla promesas de campaña sea destituido por ley: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Si los funcionarios públicos no pueden con sus responsabilidades por ley deben ser destituidos, expresó Greg Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 3 de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo".

El candidato expuso que como diputado propondrá una iniciativa de ley para reformar la Constitución Política del Estado, a fin de que los políticos que llegan a un cargo de elección popular sean destituidos por ley si no cumplen.

De acuerdo con un comunicado, explicó que para tener ese escenario propondrá que se reforme la Ley de Participación Ciudadana, para que con el uno por ciento del padrón electoral que promueva la remoción del funcionario pueda haber juicio político para el funcionario.

"Prometer es fácil, todos podemos hacerlo, pero cumplir no todos y la gente se da cuenta, sabe quién sí cumplió y quien no está dando resultados", dijo.

Greg destacó que en cada uno de sus recorridos, incluyendo los más recientes en Villas del Mar 3 y la Región 248, la gente se queja de que el servidor público prometió mejorar los servicios, ayudar a eficientar la seguridad de su colonia y a la fecha no ven nada de eso.

"Yo hoy un hombre de palabra y de hechos", destacó.