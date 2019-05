Quienes mienten y difaman son delincuentes y cobardes: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Los cancunenses estamos hartos de la violencia y la incapacidad de las autoridades para controlar la inseguridad y ahora que hay campañas electorales queremos escuchar propuestas en vez de ataques y difamación, afirmó Greg Sánchez.

De acuerdo con un comunicado, el candidato de Encuentro Social a la diputación local por el Distrito 3, por la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo", afirmó que la gente no quiere ataques sino que espera escuchar propuestas y que le digan cómo les van a ayudar a resolver sus principales problemas.

"Quienes mienten y difaman son delincuentes y cobardes", afirmó.

Greg expuso que Cancún requiere paz y la gente quiere que le convenzan por medio de propuestas, capacidad y experiencia en vez de andar difamando a los adversarios ni haciendo escarnio de las personas.

"Convoco a la ciudadanía a un despertar de conciencia para todos aquellos candidatos que de forma cobarde estén difamando a sus adversarios, se les castigue con el voto. Cancún requiere experiencia, paz, conciliación y amor", sostuvo.

"Hay políticos improvisados, que no tienen propuesta y recurren a la mentira. Convocamos a la ciudadanía que no se deje engañar por estos mentirosos. La mentira y la difamación es violencia verbal y los cancunenses queremos escuchar propuestas, no queremos más violencia. Digamos no a la violencia y sí a la propuesta".