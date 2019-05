Redacción

Playa del Carmen.- Las familias en todas las colonias, viven con miedo porque la violencia no para, los números de ejecuciones y actos delictivos siguen en aumento, mientras que la alcaldesa no hace nada, expresó Lili Campos candidata a diputada del distrito 10 por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo durante su recorrido en la colonia Galaxia 1.

La candidata escucho a los ciudadanos y les presentó sus propuestas, entre las cuales una de las más solicitadas ha sido en materia de seguridad debido a la situación actual del municipio, por lo que se requiere gestionar un mayor número de policías e implementar nuevas tecnologías para prevenir el delito.

“En los últimos meses se ha vuelto peligroso salir a la calle, cuando vamos a trabajar ya no sabemos si vamos a regresar a casa, nos preocupan nuestros hijos, por tantas cosas que están ocurriendo y que el gobierno municipal no haga nada, aquí no contamos con seguridad ni vigilancia policíaca” explicó una madre de familia de la colonia Galaxia 1.