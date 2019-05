Seré la voz de todos, de un Cozumel unido: Carlos Hernández Blanco

Redacción/SIPSE

Cozumel.- Porras, colorido y muestras de afecto emotivas, enmarcaron el cierre de campaña del candidato del PRI a la Diputación por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco quien además de agradecer a todos por acompañarlo en estos 44 días de proselitismo, refrendó su compromiso de trabajar y ser la voz de todos por un Cozumel Unido, seguro y próspero.

Emocionado pero sobre todo agradecido, el candidato dijo “se acaba la campaña pero inicia un proceso en el que seguramente veremos un mejor futuro para Cozumel, creo que hoy tenemos que vislumbrarlo, para mí, éste es el inicio de cumplir con el compromiso con la gente que es trabajar para que Cozumel tenga ese cambio que estamos buscando, un cambio que no es de partidos, es de personas, de personas que quieran cambiar las cosas que hoy se viven en Cozumel y que afecta la seguridad, la economía”, señala en un comunicado.

Por momentos, interrumpido por las porras y aplausos de los asistentes al parque 10 de Abril, Carlos Hernández Blanco dijo “concluimos con gran emoción, pero iniciando lo más importante, el compromiso que dejamos en cada una de las casas, ahora quiero ser la voz de todos ustedes, sé que están cansados, desilusionados porque pasan las campañas y las cosas siguen igual, ahora tenemos que lograr que esas acciones que quieren se vuelvan realidad y la única forma de lograrlo es trabajar, dejar de quejarnos y trabajar unidos, tenemos que volver a darle valores a nuestra sociedad”.

Acompañado de su familia, y de dirigentes del PRI, local, y el representante del CEN del PRI Nacional Francisco Moreno, dijo “son muchos temas que debemos atender, si el voto nos favorece, tengo la experiencia, el conocimiento y la disposición de trabajar, y trabajar bien, como lo he hecho en mis 34 años de servicio público, porque no hay que olvidar que gobiernan las personas y hoy ustedes deben elegir a la mejor persona para que solucione y defienda los derechos de los cozumeleños”.

Un cierre de campaña sencillo porque el candidato está convencido que se gana en las urnas, no en los mitin, ni en las encuestas, así en medio de las porras reitero “tenemos muchos problemas que debemos atender, hoy la gente exige soluciones y la única forma que tengamos soluciones es que nos pongamos a trabajar más allá de los partidos políticos, que nos sumemos, veamos un municipio que si tiene futuro, rescatar a ese Cozumel que tiene economía, que tiene seguridad”.

“Como ciudadanos debemos tener también una gran responsabilidad, para encontrar las soluciones a los problemas de Cozumel, tenemos que buscar una buena solución no podemos darle a la isla una simple aspirina, debemos de ir a la raíz del problema porque si no, no se va a resolver, tener una visión a largo plazo, estoy convencido que podemos hacerlo, me he preparado toda mi vida y sé que tengo que capacidad y el conocimiento para llevar su voz y podamos lograr mejores estados de beneficio para toda la comunidad”.

Gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañaron en estos 44 días de proselitismo, en el recorrido de las 62 caminatas, al equipo de campaña y quienes simpatizan con otros partidos pero que nos han abierto las puertas de sus hogares y nos han otorgado su confianza, han escuchado y aceptado nuestras propuestas, ahora lo importante es acudir a votar el domingo, hoy debemos ver hacia adelante y ver por el futuro de la isla y la única forma de hacerlo es acudiendo a votar por el mejor trabajo, por la mejor propuesta y yo tengo un compromiso moral con todos ustedes, con Cozumel”.