Redacción

Playa del Carmen.- "Los solidarenses me han demostrado su respaldo y su apoyo incondicional, me han posicionado como la candidata ideal para ser su diputada, por eso al llegar al Congreso del Estado, tengo el compromiso de atender los temas que más les preocupan como son la seguridad y poner en orden al gobierno municipal" expresó Lili Campos candidata a diputada por la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo".

En entrevista señaló que rumbo al cierre de las actividades de campaña, el proyecto que representa se ha posicionado entre los ciudadanos quienes se identifican con su propuesta para recuperar el rumbo del municipio.

Por otra parte Lili Campos opinó que la guerra sucia que ha prevalecido en su contra no será impedimento para que el próximo 2 de junio, por decisión de los solidarenses sea electa diputada del distrito 10.

"Mis adversarios y su guerra sucia en mi contra, no me detuvieron cuando iniciamos la campaña, menos ahora, no nos van a detener en estos momentos cuando somos más los que queremos recuperar la tranquilidad de Solidaridad" puntualizó.