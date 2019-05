Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Como lo dije desde un principio, no voy a declinar, han orquestado guerra sucia en mi contra desde hace tres semanas, me han perseguido hasta mi casa, me han tomado videos para intimidarme, pero sigo firme, voy a luchar para defender a mi gente”, dijo Eduardo Pacho Gallegos.

La mañana de este jueves, el candidato por el Distrito 5 del Partido Acción Nacional, Eduardo Pacho Gallegos, dio a conocer en conferencia de prensa que desde hace tres semanas candidatos opositores a su partido y de su mismo distrito, han orquestado una campaña de guerra sucia en su contra, informa un comunicado de prensa.

Con pruebas fotográficas e impresiones, el aspirante a legislador dijo que, “esta es una de las tantas bardas que me han pintado, la guerra sucia que empiezan a realizarme no es más que una evidencia de que están abajo y quieren confundir a los ciudadanos, saben que van a perder, pero no lo vamos a permitir, no vamos a dar tregua a esto”.

Eduardo Pacho dejó en claro que realizará una denuncia por daños y deterioros a su propaganda, así mismo, sostuvo que como parte de la guerra sucia que se ha orquestado en su contra este 15 de mayo fue perseguido hasta su domicilio con la intención de intimidarlo.

El aspirante al curul aclaró que tras un video que se dio a conocer en un portal de noticias dónde intentaron lindar su nombre con delitos electorales, él no tiene nada que ver, además de desconocer el hecho debido a que él se encontraba recorriendo las calles de Cancún presentando sus propuestas.

“Niego categóricamente el hecho, repruebo que se cometan estos actos, estoy en contra de los delitos electorales y soy uno de los principales promotores de la transparencia. Tal como la periodista lo narró en su filmación, fue una reunión en un distrito que ni me corresponde, además de que no es mi propaganda, la invito a investigar a fondo y en caso de tener pruebas acuda a la FEPADE, yo mismo la acompaño para interponer la denuncia”, finalizó el candidato.