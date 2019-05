Taxistas piden a la candidata atender la Ley de Movilidad

Redacción/SIPSE

Chetumal, Quintana Roo.- Claudette González Arellano, candidata por el Distrito XV por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, sostuvo una reunión con los representantes del Sindicato Único de Choferes de Automóviles (Suchaa) para intercambiar ideas que apoyen al crecimiento del sector público, que se verá reflejado en la economía de la población.

El gremio taxista recibió a la candidata por el Distrito XV, Claudette González y su suplente, Mercedes Rodríguez Ocejo, con gran aceptación, por ser una mujer joven y por tener propuestas de campaña apegadas a lo que hoy requiere la población para su desarrollo económico y social.

A su vez, los representantes del Sindicato pidieron a la abandera por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, que de llegar al Congreso del Estado analice la Ley de Movilidad y reforme aquellos puntos que solo afectan la actividad del transporte público.

Además de buscar la capacitación de los taxistas que hoy en día son el primer contacto con el turismo.

“Son tiempos diferentes, por eso estamos aquí escuchando las propuestas, pero también es momento de hacer compromisos para mejorar las políticas públicas que hoy se tiene”, apuntó Sergio Cetina, secretario general del Sindicato.

De acuerdo con un comunicado, Claudette González pidió el respaldo de los taxistas y se comprometió a trabajar por ellos, ya que los más beneficiados serán sus familias.

“Una Ley no puede contravenir en los derechos de los ciudadanos, por eso me comprometo a analizarla de llegar al Congreso del Estado, además de que una Ley no tienen que ser impuesta, sino que debe ser consultada con los ciudadanos y analizada para que sea una buena reforma que ayude a ambos lados”, afirmó la candidata por el Distrito XV.

Por la tarde, candidata por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, recorrió las calles del fraccionamiento las Américas 3, donde llevó sus propuestas a los habitantes de la zona y escuchó las problemáticas sociales de los vecinos, que hacen referencia al relleno sanitario de Othón P. Blanco y que las autoridades en turno no se han querido hacer responsables de ello.

Por lo tanto, invitó a los ciudadanos a salir el 2 de junio a ejercer su derecho al voto y elegir la mejor opción.