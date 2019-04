Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- “Hoy venimos a dar un mensaje claro: si trabajamos unidos, vamos a poder crecer juntos”, dijo la candidata Eugenia Solís, durante el arranque de su campaña por la diputación del Distrito VIII, en el cruce de las avenidas Nichupté con Kabah.

La abanderada de la coalición PAN-PRD-PES expresó que su campaña se centra en tres puntos principales: ofrecer propuestas reales para solucionar los problemas que aquejan a los quintanarroenses; escuchar las propuestas y demandas de la ciudadanía; y sumar a todas aquellas personas y organizaciones civiles que tienen la misión de mejorar las cosas.

“Soy vecina de mi distrito; lo conozco y me conocen muy bien, porque siempre he estado involucrada en actividades como limpieza de parques, culturales, etc, desde mucho antes de ser funcionaria”.

“Por eso, se muy bien los principales problemas que nos aquejan, como son seguridad, protección y cuidado del medio ambiente; crecimiento económico; combate contra la corrupción e igualdad de género. De ahí parten mis principales propuestas, las cuales damos a conocer punto por punto a cada persona con la que hablamos”, señaló Eugenia Solís, de la alianza Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

La candidata panista expresó seguridad en lograr que en los próximos 45 días, convencer a la mayor cantidad de personas se sumarse a su proyecto, mismo que considera ciudadano, por todas las voces que son tomadas en cuenta.