Redacción/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- “El abuso de poder y la ausencia de la presidenta municipal, es notoria en el descuido que viven todas las colonias y zonas habitaciones de Solidaridad” explicó Lili Campos, candidata a diputada del distrito 10 por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” al hacer un recorrido en la colonia Nicté-Ha.

Vecinos de la colonia Nicté-Ha, hicieron mención sobre las injusticias que se cometen todos los días frente a los ojos del gobierno municipal, que ha permitido que siga avanzando la delincuencia en todo el municipio, pues esta ha sido una de las zonas donde más actos delictivos se han registrado en las últimas fechas.

“Las familias de la colonia Nicté-Ha, como en otras colonias viven con miedo, temen por sus hijos porque las calles no son seguras, porque no hay vigilancia suficiente, las casetas policiacas están abandonadas, los espacios públicos así como el alumbrado están inservibles. No pueden vivir en estas condiciones de incertidumbre” expresó Lili Campos al ser testigo del deterioro de las calles de dicha colonia.