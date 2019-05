Ya basta que nos roben la esperanza: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Por medio del diseño y aplicación de leyes se puede construir un mejor Cancún, recuperando el esplendor que como ciudad se tuvo hace algunos años, afirmó Greg Sánchez.

"Ya basta de los políticos que nos roban la esperanza. No queremos más gente de esa clase que sólo llega a los puestos para servirse y aprovecharse en vez de servirle al pueblo", dijo el candidato a diputado local por el Distrito 3 de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo".

De acuerdo con un comunicado, el candidato expresó que una de sus propuestas de campaña tiene que ver con presentar una iniciativa de ley para ponerle un alto a los malos políticos que se roban la esperanza de la gente.

El abanderado del Partido Encuentro Social Quintana Roo (Pesqroo) explicó que es a través del Congreso del Estado como se puede actuar para limpiar a Cancún de los malos servidores públicos.

"Los políticos que no cumplan sus promesas de campaña cuando llegan al gobierno deberían ser destituidos constitucionalmente. Debe haber una nueva generación de hombres y mujeres que honren su palabra; la palabra es una cuestión de honor y no debe haber una persona sin honor", afirmó.

Greg señaló que no se vale ser ladrón de esperanza y la gente de Cancún ya está harta de que les vean la cara.