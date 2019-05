Redacción

Isla Mujeres, Quintana Roo.- En el evento masivo del cierre de su campaña, que se realizó en el emblemático Domo Azul de Isla Mujeres, la candidata a diputada del Distrito 1 por la coalición del PAN-PRD-PES, Atenea Gómez Ricalde, refrendó que este 2 de junio saldrá victoriosa en las urnas.

Ante más de mil personas que se congregaron en el espacio de recreación familiar, la abanderada de Acción Nacional llamó a defender el voto, porque el triunfo está asegurado.

"No tengan duda, somos el proyecto ganador y este 2 de junio con su ayuda vamos a ganar y a construir un camino seguro para Quintana Roo", precisó la aspirante panista.

La candidata de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo" enfatizó que se ha preparado toda su vida para estar en el Congreso del Estado. "Tengo la experiencia y preparación para representarte en el Congreso del Estado, no voy a desaprovechar ni un minuto en estos tres años. La gente en Isla Mujeres me conoce, sabe que cuando estuve en el DIF les cumplí, mi trabajo me respalda", añadió la aspirante blanquiazul.

Atenea Gómez recalcó que sus propuestas están enfocadas en trabajar para atender las necesidades y problemáticas de los quintanarroenses. "Los quintanarroenses tendrán policías mejor capacitados y equipados que se sumen a la estrategia de seguridad.

Con los gobiernos trabajaré para que tengas servicios de salud eficientes y mejores servicios generales. Al turismo lo cuidaremos dando una buena imagen de nuestras playas, por eso crearemos el Centro Internacional de Estudios sobre el Sargazo", añadió la candidata del PAN-PRD-PES. "Quintana Roo atraviesa una etapa de incertidumbre y desilusión, pero juntos reconstruiremos un camino seguro. Este 2 de junio con su ayuda vamos a consolidar el triunfo", finalizó la abanderada panista