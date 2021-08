La actriz Fátima Molina prefiere guardar silencio tras explosión en Coyoacán

La actriz Fátima Molina estaba dentro del edificio de la avenida Coyoacán en la Ciudad de México que tuvo una explosión el día de ayer lunes, donde se registraron al menos 22 heridos y una persona fallecida a causa de las lesiones que ocasionó el estallido.

Ante la tragedia, el equipo de trabajo de Molina afirmó que la actriz prefiere guardar silencio al respecto pues se encuentra muy preocupada por las personas que, a diferencia de ella, están hospitalizadas.

"Ahorita ella no va a dar declaraciones porque es algo muy delicado, ella salió bien y todo a pesar de que estaba en el piso, pero no puedo dar mayor información y ella me dijo 'no tengo cabeza para dar declaraciones porque obviamente hay cosas más importantes, que la gente salga bien de ahí, la gente que sigue hospitalizada'", dijo uno de sus colaboradores.

Según los registros de su cuenta de Instagram, minutos antes del accidente Fátima se encontraba haciendo ejercicio en las instalaciones del edificio, ubicado en el número 1909. Ahora, aseguran, está resguardada y bien atendida mientras se soluciona el proceso que debe seguir y del que se espera pronto pueda hablar.

"Ahorita tiene la cabeza en eso de los procedimientos que se tienen que hacer cuando se vive eso porque además está filmando una película".

Cabe mencionar que a través de una historia en su cuenta de Instagram, brindó un mensaje para sus seguidores, anunciando que está bien físicamente y que los daños materiales van y vienen.

Mensaje a través de un historia de su cuenta de Instagram

También te puede interesar:

CDMX: Reportan explosión por acumulación de gas en edificio en Coyoacán

CDMX: Suman 22 los heridos tras explosión en Coyoacán

Fátima Molina exhibe racismo tras supuesto cambio en telenovela; 'Porque soy morena', apunta