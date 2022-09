"Tu familia te vomita": Gustavo Adolfo Infante se enfrenta a Lupillo Rivera

Lupillo Rivera se enfrentó contra el comunicador Gustavo Adolfo Infante luego de que éste hablara mal de él cuando entrevistó a la cantante Dulce, quien también se expresó negativamente del hermano de Jenny Rivera.

Dulce y Lupillo estuvieron juntos en el programa de televisión "El retador", donde Rivera fue juez y Dulce participante; a su salida, la cantante criticó la actuación de Lupillo como juez: "Aquí no gana nadie, Karina (participante) es la novia del señor", expresó.

No veo este programa #ElRetador pero ya ver a *Lupillo Rivera* que NO CANTA y se pone mamón con las entrevistas queriéndole dar clases de canto, humildad y profesionalismo a *Dulce* LA CANTANTE, me habla de lo absurdo del proyecto.

