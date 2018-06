En pleno programa Galilea hace mal comentario sobre Adela Noriega

Agencia

MÉXICO.- En el programa "Hoy", Galilea Montijo cometió una indiscreción al mencionar que Adela Noriega "no llega", tras rumorarse que la actriz tiene cáncer, informa Grupo Fórmula.

Durante su sección, Mhoni Vidente se disponía a hablar del estado de salud de Adela, cuando la conductora interrumpió y dijo: "Adela no llega", sin hacer caso a lo pronunciado por su compañera, la astróloga continúo y reveló que no tiene cáncer, ahí fue cuando notó la gravedad de sus palabras.

"¡Ay no! No lo dije por eso. Dios mío, no lo dije por eso", replicó apenada Montijo.

¿Es verdad que Adela Noriega tiene cáncer? Esto dice su amiga

Desde hace mucho tiempo, Adela Noriega está en paradero desconocido, al menos para el público, cuando en 2008 se despidió del mundo de la interpretación, tras protagonizar junto a Eduardo Yáñez la exitosa telenovela "Fuego en la sangre". Desde entonces, la actriz mexicana se ha mantenido completamente alejada del foco mediático.

Hace unos días, comenzó a circular con fuerza un rumor en redes sociales que aseguraba que Noriega padece un cáncer y que por eso no había regresado a encabezar un melodrama, a pesar de las ofertas que habría recibido para ello, informa el portal People en Español.

El ‘rumor’ comenzó a propagarse rápidamente por los diferentes medios de comunicación, generando gran preocupación entre los seguidores de la actriz, quienes se preguntaban si esta ‘noticia’ tenía veracidad o se trataba de un chisme.

Aunque no fue Adela quien salió a desmentir la información, una amiga de la intérprete, la directora mexicana de telenovelas Mónica Miguel, quien trabajó con Noriega en "María Isabel" (1997), "El manantial" (2001) y "Amor real" (2003), puso un alto a los rumores.

¿Es verdad que Adela Noriega fue diagnosticada de un tumor cancerígeno? #LoVisteEnVentaneandopic.twitter.com/0cEDWwGHDn — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) 6 de junio de 2018

“No creo, los medios luego a veces dicen muchas cosas, a veces ciertas y a veces no (...) Debe estar bien"

"Es de mucha familia, es una chica muy amorosa que se dedicó a sus hermanitos. A lo mejor publican cosas que no sean ciertas para ver qué pasa y deseo con todo mi corazón que no sea verdad", añadió.

Aunque hay varios perfiles de Instagram que se hacen pasar por la actriz, lo cierto es que Noriega no tiene presencia en las redes sociales.

La última vez que la protagonista de "Amor real" se dejó fotografiar en un acto público, fue en junio de 2009, cuando acudió a un evento de música en California, al que también asistió como invitado el actor y cantante, Pablo Montero.