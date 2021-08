¨Los reos me dicen el jefe actor” Héctor Parra habla desde el reclusorio

CIUDAD DE MÉXICO.- "Los reos me dicen el jefe actor", dice Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente donde está detenido desde hace más de dos meses debido a la denuncia que su hija menor Alexa Parra, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman, puso en su contra por el delito de abuso sexual.

El actor se comunicó por teléfono con su hija mayor, Daniela, quien este fin de semana organizó una venta especial de tamales con la finalidad de recaudar fondos para pagar el proceso penal de su papá, a quien ella cree inocente.

Durante la llamada Héctor dio detalles sobre las condiciones en las que se encuentra dentro de la cárcel, donde asegura lo han tratado muy bien y sus compañeros y autoridades le han demostrado que creen en su inocencia.

"El juez en algún momento dijo: ‘no está preso, no lo vamos a sentenciar, solamente vamos a investigar; la realidad de las cosas es que me tienen preso, estoy preso aunque le pongan nombres muy elegantes, quiero confiar en la justicia y espero que así sea", dijo Parra.

"Incluso los reos, los custodios están conmigo, los mismos custodios me dicen ‘señor Héctor usted no tiene que estar aquí adentro’, es evidente la gran mentira y bajeza que se está haciendo aquí", agregó.

Tanto sus familiares, seguidores y algunos compañeros del medio artístico como Aida Pierce y Carmen Salinas han manifestado su apoyo al actor de "Un poquito tuyo" luego de que se argumentó que su hija lo acusó siendo víctima de las manipulaciones de su mamá, Ginny Hoffman, quien estuvo con Parra por ocho años.

"A Alexa le digo lo que le he dicho desde un principio, que por favor toque su corazón, yo sé que esa una niña buena, sé que está manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono, porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando", expresó.

Además Parra también aprovechó para mandar un mensaje al actor y diputado Sergio Mayer, quien apoyó a Ginny y Alexa cuando se llevó a cabo la detención.

"Que antes de subirse a un barco primero investigue el curso del barco, que se dé cuenta del entorno de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está haciendo, porque hay antecedentes y el señor Mayer en ese afán de ayudar, como lo dijo una vez ‘yo tengo la obligación de ayudar', no señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, podemos denunciar cuando nos consta, cuando sabemos de los antecedentes cuando conocemos el caso, porque por él, justamente por el señor Sergio Mayer yo estoy en esto", afirmó.

Finalmente declaró que aunque en primera instancia la pasó muy mal, pues la impresión de caer preso no lo dejó comer ni dormir por cuatro días, ahora trata de mantenerse fuerte y está enfrentando sus problemas de salud como depresión y ansiedad con el apoyo de los servicios del reclusorio. Asimismo dejó claro que por ningún motivo aceptaría un acuerdo económico o de perdón, porque su finalidad es salir absuelto de los cargos.

"Estoy con tratamiento psiquiátrico-psicológico, periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar, estoy medicado y están muy al pendiente de cosas porque incluso tomando los antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente", detalló.

"No existe la posibilidad de ningún arreglo, en el momento en el que yo aceptara algún arreglo aceptaría que si soy culpable y no lo soy. No hay forma posible de arreglar nada, de aceptar nada, de arreglos económicos, nada porque soy inocente al 100 por ciento y lo voy a demostrar".

