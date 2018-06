Padres de familia piden retirar "13 Reasons Why" de Netflix

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras su estreno en marzo del año pasado, la serie de Netflix 13 Reasons Why fue acusada por asociaciones de padres de familia de Estados Unidos de mostrar de manera excesivamente gráfica la violación que sufrió el personaje de Hannah Baker (Katherine Langford) en manos de su compañero de colegio, Bryce Walker (Justin Prentice).

Ahora, con su segunda temporada, la producción vuelve a enfrentar polémica, esta vez debido a una escena fuerte protagonizada por el personaje Tyler Down, interpretado por el joven actor Devin Druid.

Si aún no has visto los 13 nuevos capítulos de la serie, te recomendamos no seguir leyendo porque el siguiente texto contiene spoilers.

La asociación estadounidense The Parents Television Council pidió a Netflix retirar de su plataforma la segunda temporada de 13 Reasons Why, al considerarla "una bomba de tiempo para adolescentes y niños".

"El contenido y los elementos temáticos de la segunda temporada son aún peores de lo que esperábamos", señala el comunicado publicado por la asociación.

"Nos hubiera gustado tener 13 razones para la esperanza y la redención después del suicidio gráfico de la protagonista femenina adolescente, pero en lugar de proporcionar un camino a seguir, la temporada sólo causa desaliento", agrega

"Instamos a la compañía a que retire la serie por completo debido a su contenido potencialmente dañino", pide la asociación.

Pero esta vez, ¿qué fue lo que suscitó tanta controversia.

En sus nuevos 13 capítulos, la serie aborda nuevamente problemáticas como el acoso escolar o la adicción a sustancias tóxicas, pero a ello agrega la violación masculina y el control de armas.

En el episodio final, el personaje Tyler Down regresa al colegio luego de haber acudido a un programa de tratamiento psicológico. Aunque el adolescente manifiesta una conducta distinta, los bullies del colegio no le perdonan que los señalara como violadores.

Por ello, lo encaran en los baños, donde lo golpean y azotan contra un lavabo hasta casi dejarlo inconsciente. Finalmente, uno de ellos toma un palo de escoba para violarlo.

Tras esta escena, la más violenta y gráfica de la nueva temporada, Tyler Down acude armado a la fiesta de graduación del colegio, dispuesto a iniciar un tiroteo.

Su compañero, Clay Jensen, logra tranquilizarlo un poco y le arrebata el arma, pero ya la policía está en camino ante la alerta emitida por otros compañeros.

El desenlace hace pensar en una probable tercera temporada, pero ni Netflix ni Brian Yorker, creador del programa, la han confirmado.

Sin embargo, las críticas han llevado a Yorker a emitir un pronunciamiento sobre el contenido de su serie.

"Creo que Netflix ha ayudado a proporcionar a los televidentes muchos recursos para entender que éste no es un programa para todos, y también recursos para las personas que lo miran y están preocupados y necesitan ayuda", dijo Yorker a Vulture.

"Pero el hecho es que, por más intensa que sea esa escena, y por muy fuertes que sean sus reacciones, ni siquiera se acerca al dolor experimentado por las personas que realmente pasan por estas cosas", consideró.