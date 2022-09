Sufrió 15 fracturas en el hombro: Derbez reaparece tras su accidente

Eugenio Derbez reapareció en redes sociales luego del grave accidente que sufrió mientras tenía una experiencia de realidad virtual, que le costó 15 fracturas en su hombro.

A través de su cuenta de Instagram, el actor en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo reveló las causas que lo llevaron a sufrir una operación de emergencia.

Derbez comentó que un día antes de su trágico accidente, estuvo con uno de sus hijos en un río tomando fotografías y videos de cocodrilos a bordo de un jet ski, ya que goza de realizar actividades “muy arriesgadas”.

Más tarde, su hijo, que se presume fue Vadhir Derbez, le propuso ir a una experiencia de realidad virtual un pueblo de Georgia.

Cuando se puso los visores, lo que su cerebro percibía un edificio de 100 pisos, el también comediante declaró que estaba arriba de una tabla pequeña y de pronto se tropezó con algo.

Esto generó que su cerebro enviará acciones para protegerse de la caída, pero conforme lo que registraba dentro de la realidad virtual y no la real, lo que provocó que su hombro sufriera las consecuencias.

“Yo estaba en un edificio como de 100 pisos (en la experiencia de realidad virtual), hasta arriba, y eso era lo que estaba viendo. Tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones”.

Derbez también explicó lo grave de sus lesiones, ya que estuvo a muy poco de sufrir una fractura expuesta.

"Pega primero mi codo y al caer con todo mi peso, el codo empuja al hueso del húmero hacia arriba y se me sale hasta por acá (hace una seña por arriba del hombro). No me rompió la piel, pero en su camino rompió todo lo que había", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez)

Aunque la mayoría de los hechos los tiene borrosos, el comediante recuerda que supo de inmediato que se trataba de una lesión muy sería por lo que le pidió a Vadhir que lo llevara de urgencia al hospital, pues el dolor era tan intenso que temía que en cualquier momento pudiera perder el conocimiento:

"El dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar. Los gritos que iba pegando eran tan fuertes que sólo quería llegar al coche, porque sabía que llegando al coche me iba a desmayar y dicho y hecho, llegué al coche y no recuerdo nada".

Además, detalló que duró más de una semana con el brazo dislocado, pues en la clínica en la que llegó no pudieron hacer mucho por él: "Me anestesiaron, me acomodaron el brazo pero me dijeron que la fractura era delicada y no me podían operar".

Por último, reveló que es probable que no pueda recuperar la movilidad del brazo al cien y que su recuperación tardará de entre seis meses a un año en su rehabilitación.

"Tuve cinco fracturas grandes y como 10 pequeñas". "Me dijeron que no es seguro que recupere el movimiento al cien hasta que veamos cómo evoluciona todo y que la recuperación será larga, pero bueno es lo que es", puntualizó.

(Con información de El Universal)