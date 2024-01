¡30 años de misterio! Filtran supuesta autopsia de Kurt Cobain

La trágica muerte de Kurt Cobain ha salido a la luz 30 años después, luego de que un investigador privado filtrara la supuesta autopsia del compositor y vocalista de Nirvana, revelando detalles de su inesperada y desgarradora partida.

La información referente al vocalista, guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana, la dio a conocer Tom Grant, quien publicó todo en su cuenta en la red social X (antes Twitter), afirmando que el documento es auténtico sin revelar cómo lo obtuvo.

Grant es un antiguo detective del Sheriff de Los Ángeles, California, así como consultor de seguridad e investigador privado en Beverly Hills y tiene su propio sitio que ha estado registrando su investigación sobre el caso de muerte, que se remonta a cuando Kurt se quitó la vida en 1994.

