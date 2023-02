El Gobierno federal ahora promociona el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con una entrevista a Sabrina Sabrok, en la que la actriz dice apoyar la terminal. La argentina asegura que es moderno, lindo y destaca que tiene aire acondicionado.

A través de su cuenta de Twitter, el AIFA publicó un video en Twitter con el título: "Experiencia de la actriz Sabrina Sabrok de su paso por el #AIFA" en el que la celebridad, acompañada de su esposo, da su testimonio en el aeropuerto.

¿Cómo fue su primera experiencia?, le preguntan.

"A mí me encantó, se ve bien moderno. O sea, aparte está calientito, o sea, tiene aire acondicionado, me gustan todos los baños, todo el estilo del aeropuerto, me encantó, por eso siempre que viajamos lo elegimos" , dijo.