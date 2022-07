A 20 años de su primer disco, así fue la evolución de Avril Lavigne

Aunque pareciera imposible, desde que Avril Lavigne se ajustaba la corbata con "Complicated" y se deslizaba en la patineta con "Sk8er Boi", ya han pasado 20 años y aunque el tiempo transcurrió, modas fueron y vinieron, la cantante canadiense se mantuvo fiel a su estilo.

Por lo que vuelve a causar sensación, ya no sólo en los jóvenes que ya crecieron, sino en las y los adolescentes que hoy también comienzan a escuchar su música. Así ha evolucionado con los años.

"Let go", el primer álbum de la cantante, salió a la venta el 4 de junio del 2002, ¿puedes creer que ya han pasado 20 años?, yo tampoco… Fue precisamente con ese disco que se dio a conocer, pues de ahí provienen algunos de sus mayores éxitos como "Complicated", que logró colarse en la lista de las 100 mejores canciones de la década de los 2000, "Sk8er Boi", "I'm with You" y "Mobile", aunque esta última casi no se dio a conocer.

En contemporaneidad, da la impresión que la música siempre fue así y apostada por cantantes mujeres que se inclinaran por la música alternativa, pero les aseguramos que no siempre fue así, y precisamente Lavigne fue de las precursoras de la ola de músicas de pop-rock que la precedieron..

Tras el lanzamiento de "Let go" y una gira exitosa a nivel mundial, Avril volvió a la radio y al top 10 de los video musicales de MTV con "Under my skin" (2004), una producción que reflejada su evolución musical y también la madurez que experimentaba.

De este disco se desprender otras de sus canciones más famosas como "Don't tell me", "My Happy Ending", y "Nobody's Home". En esta época, la canadiense visitó todos los continentes del mundo y, además, escribió canciones para otras cantantes, como Kelly Clarkson ("Breakaway", composición de Lavigne, que también la grabó.

Pero con la fama también llegó el amor. Primero con su conciudadano, David Desrosiers, el exbajista de Simple Plan, y luego con el líder de Sum 41, Derryck Whibley, con quien estuvo casada por cuatro años. En esa época, le dio por tatuarse la inicial de su pareja y atenuar el exceso de estoperoles y negro en su vestimenta para comenzar a lucir una apariencia más dulce y romántica.

Derivado de estos cambios nació "The Best Damn Thing" (2007), el disco al que pertenecen “Girlfriend", "When You're Gone", "Hot" y "The Best Damn Thing", tres de estas fueron lanzadas acompañadas de coreografías, gran cambio ¿no?

Y aunque, hasta la fecha, gran parte de sus fans reclaman con añoranza a la Avril del 2004, lo cierto es que nunca fue una Frank Zappa y tampoco abandonó los sonidos de rock-pop con los que comenzó.

A estos álbumes les siguieron "Goodbye Lullaby" (2009) y "Avril Lavigne" (2013) que si bien, fueron bien recibidos por el público, sobre todo por sus fanáticos, la verdad es que la época del happy punk y el rock divertido comenzaba a verse rezagada por otros sonidos que imperaban en la época.

Avril se divorció de Derryck, comenzó una historia de amor con uno de los hermanastros de las Kardashian, Brody Jenner, se rapó, lanzó una línea de ropa, terminó su noviazgo, lanzó un dueto con Chad Kroeger, de Nicklelback y luego se casó con él.

La enfermedad que enfrentó Avril Lavigne

En esta época Avril fue diagnosticada con la enfermedad Lyme, desencadenada por la picadura de un tipo de garrapata, que la mantuvo en cama por años, fue así que luego de recuperarse, la cantante reconoció que su estado de salud tan endeble la llevó a "aceptar la muerte".

Por fortuna, no fue así y luego de una larga jornada de rehabilitación, Lavigne se recuperó de esta etapa, misma que fue plasmada en el disco "Head Above Water" (2018).

Para 2021, la cantante nos sorprendió con un álbum que regresa a los sonidos que la caracterizaban en sus inicios "Love Sux", en el que comparte créditos con su ahora prometido ModSun, Machine Gun Kelly, Willow Smith y Travis Barker, el cual ha alcanzado un reconocimiento público que hace más de una década no alcanzaba, parece que Avril ha vuelto como nunca antes sin trata de ser genial, sin actuar como si fuera otra, sin volver las cosas tan complicadas.

