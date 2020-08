A días de que nazca su hija, Katy Perry estrena el video de "Smile"

Ciudad de México.- Katy Perry sorprendió a sus seguidores al estrenar el nuevo video de su sencillo "Smile". El video fue publicado el pasado 14 de agosto y fue el primero en llegar al nuevo servicio de video Premium de Facebook.

El clip fue dirigido por Matthew Cullen, quien ya había colaborado anteriormente con la cantante estadounidense en los temas "Chained to the Rhythm", "Dark Horse" y "California Girls".

Hasta el momento, el estreno lleva más de cinco millones de reproducciones y los seguidores de la cantante mostraron su felicidad de ver a su artista favorita seguir en sus proyectos durante su embarazo.

"Smile" formará parte del sexto álbum de Katy Perry, el cual saldrá a la luz el próximo 28 de agosto y se suma a "Daisies", "Harleys in Hawaii" y "Never Really Over" como los adelantos para el próximo álbum.

El pasado 10 de agosto, la intérprete de temas como "Last Friday Night" y "Roar" mostró su pancita de embarazo en un video que se hizo viral.

En dicho video, se puede ver a la compositora de 35 años pasarse al asiento del copiloto de su auto y preguntarle a Orlando Bloom qué día de la semana era.

El actor respondió que era viernes y reprodujo el tema "Push The Feeling On de Nightcrawlers". Acto seguido, Katy Perry baja del coche, se levanta la sudadera y muestra su vientre antes de ponerse a bailar a lado del vehículo, en donde mostró divertidos pasos de bailes antes de mostrar cansancio.