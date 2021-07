"A YosStop se le negó el derecho a defenderse", señala su abogado

Ante la detención de la youtuber Yoseline Hoffman, presuntamente acusada de delitos de pornografía infantil por el caso de Ainara Suárez, la joven que denunció haber sido abusada por tres compañeros en una fiesta en 2018 cuando ella tenía 16 años, su abogado Ricardo Cajal presentó a EL UNIVERSAL unas pruebas con las que argumenta que con anterioridad se le negó a Hoffman el derecho a defenderse.

Se trata de dos documentos en los que la creadora de contenido solicita a la fiscalía le ayuden a resolver su caso, pues según señala, la situación le afectó en sus ganancias, ya que YouTube le notificó la suspensión de monetización de sus videos hasta que se definiera su situación legal.

"De la misma exposición mediática que ha tenido el presente caso por parte de la víctima y de su equipo de abogados, se ha traducido en un acto de molestia en el que se me ha impedido generar ingresos a través de mi modo de vivir", se lee en el documento. "Para poder acceder nuevamente a generar ingresos a través de la plataforma YouTube es necesario poder demostrar que la denuncia interpuesta en mi contra carece de cualquier sustento fáctico y probatorio y que por ende, la suscrita no debería ser parte de la presente investigación".

YosStop, como es conocida en el mundo digital, presentó pruebas como correos de la plataforma y comunicados de la Fiscalía donde le negaron el acceso a la carpeta de investigación. Los dos documentos están firmados por Yoseline Hoffman Badui y son dirigidos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX quien firmó de recibido en abril y mayo del 2021.

"Hay una arbitrariedad completa por parte de la fiscalía, ya que nosotros hicimos dos peticiones para que nos dejaran acceder a defendernos ante el Ministerio Público y dar la cara ante los hechos que se imputan, todas estas fueron rechazadas de forma impugnada y aún con conocimiento de lo anterior, la Ministerio Público lo manifestó en la audiencia, estas llevaron una investigación oculta y solicitaron una orden de aprehensión y una orden de cateo en contra de mi cliente de forma innecesaria", dijo el abogado Cajal en entrevista.

La solicitud por parte del despacho de abogados de la creadora de contenido fue que la autoridad Ministerial citara a Yoseline a comparecer para conocer a detalle la naturaleza y causa de la imputación, así como ofrecer datos de prueba que demuestren su plena inocencia. Sin embargo, esto no procedió hasta la noche del 29 de agosto cuando fue detenida.

Según testigos, Yoss dijo antes de su detención que tenía un amparo por parte de sus abogados, lo cual aclara el defensor, fue interpuesto antes de que el juez girara la orden de aprehensión.

"Se amparó en contra de la negativa del acceso a la carpeta de investigación del Ministerio Público, nos amparamos de que nos habían negado el acceso, pero no en contra de la orden de aprehensión, esa salió la semana pasada", detalló.

Además de señalar la violación al principio de presunción de inocencia al no permitirle ejercer su Derecho de Defensa, también se remitieron al artículo 113, en el que se indica que el imputado tiene derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación y a no ser presentado ante la comunidad como culpable, con el fin de librar a Yoss de una condena anticipada, pues consideran que el juez se puede ver influenciado por la opinión pública generada. Ahora ella se encuentra en la zona de ingreso del penal, no con la población general y el jurista asegura que está tranquila y la visitará en los próximos dos días.

"Mientras Yoseline está presa por haber dado su opinión los que la atacaron siguen libres, no hay que confundirnos, esto no es justicia", finalizó Cajal.

Denuncian abuso de poder y ataque a la libertad de expresión en detención

Luego de que la youtuber Yoseline Hoffman fuera detenida la noche del 29 de junio hoy en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde se llevó a cabo la primera audiencia sobre el caso, su abogado, Ricardo Cajal Díaz señaló un abuso de poder y afirmó que están esperanzados a que la situación se torne a su favor.

"De los datos que nos enseñaron en la carpeta de investigación, la única prueba que tienen es el mismo video de Yoseline donde como comunicadora social, como ustedes lo ha manifestado en todos sus periódicos, describe lo que pasó con una joven en una fiesta, en ese video están imputando que ella describió ciertos actos sexuales como comunicadora social y esa es la única prueba que tienen", dijo el abogado Cajal.

Situación legal de YosStop se definirá el lunes

Será el lunes 5 de julio cuando se realice una segunda audiencia para decidir el futuro de la también creadora de contenido de 30 años.

"Ese día haremos valer todos los argumentos a favor de Yoseline, se me hace un ataque durísimo a la libertad de expresión que a ella como una comunicadora social, transmitiendo una noticia, una crítica social, como lo hacen ustedes a través de sus medios de comunicación, la hayan imputado y la tengan como una persona que trafica o genera pornografía infantil", señaló el jurista. "Es un despliegue de poder brutal por parte de las autoridades el ejecutar una orden de aprehensión y luego una orden de cateo simplemente con esa prueba, confiamos en que la situación se va a resolver a nuestro favor", agregó.

