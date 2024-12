Aaron Taylor-Johnson seduce a CDMX en la alfombra roja de ‘Kraven’

La notable belleza de Aaron Taylor-Johnson sedujo a cientos de fans durante la alfombra roja de la película ‘Kraven: El Cazador’, que se realizó esta semana en la Ciudad de México.

La Plaza Antara en Polanco se volvió un desfile de mujeres, principalmente, que desde temprano arribaron para poder ver de cerca a la estrella de 34 años.

Cientos de seguidores mostraron su amor a la filmografía del británico llevando pósters de filmes como ‘Kick-Ass: Un Superhéroe sin Superpoderes’ y portadas de revistas esperando obtener un autógrafo.

El actor arribó al encarpetado pasadas las 7:00 de la noche de ayer y se mostró muy emocionado por el recibimiento.

Las personas presentes le hicieron saber a la estrella británica que era bienvenida a tierras mexicanas, con frases como ‘¡Estás guapísimo!’ y ‘¡Aaron, hermano, ya eres mexicano!’.

En respuesta a tal recibimiento, Taylor-Johnson les expresó: