LadyMariachi agrede y daña instrumento a músico

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tocar solo tres canciones, una conductora de la televisora TvAzteca de Monterrey, Abril Cervera, agredió a un mariachi y dañó uno de sus instrumentos musicales, según se observa en un video que ha circulado a través de redes sociales.

En las imágenes aparece el músico explicando que los hicieron esperar mucho tiempo y que sólo cantaron tres melodías, pero que por el tiempo que estuvieron en la televisora ya les debían cuatro mil pesos.

En el video se observa que va caminando por un pasillo hasta llegar frente a la conductora quien ya se encontraba gritando y regañando a los otros músicos.

“Aquí en Tv Azteca, nada más que la Abril Cervera no quiere pagar por que tocamos tres canciones y esperamos una hora y todo el foro está enojado con nosotros”, es como inicia la queja del músico.

“Trabajo es trabajo, pero la televisión así no lo ve y quiere que hagamos lo que ellos digan, nosotros no trabajamos así, vendemos calidad, hacemos el servicio bien y se paga lo que es”, agrega.

“¿Quién les dijo que se fueran después de tres canciones?, ¿quién te dijo a ti?, no es por tiempo pen…, no es por tiempo que te contraté, a mí nunca me dijiste que era por tiempo estú…, no me interesa tu pu… tiempo, estas ahí y terminas el trabajo”, gritó la comunicadora.

No conforme con los insultos la mujer arremete contra el músico quien la grababa y le intenta quitar el celular, tras no lograrlo, Cervera toma un instrumento de los mariachis y lo destroza. El músico advierte que la demandará.