Mira que anime nuevo traerá Netflix en abril

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de los estrenos anime de abril en Netflix Latinoamérica, se encuentran La Chica que Saltaba a través del Tiempo y la primera temporada de Ultraman; ambos estarán disponibles, de acuerdo a la sección “Próximamente” de la plataforma de streaming, el primer día del mes.

De acuerdo con información de Nación Rex, durante el próximo mes llegaran estos cinco títulos nuevos de anime a la plataforma:

Ultraman, el primer día de abril

Esta secuela te encantara si eres de los fans del anime retro y la nostalgia, pues es una secuela directa a la serie de los años 60, contará como el hijo de Shin Hayata llamado Shinjiro, descubre que tiene poderes.

La chica que saltaba a través del tiempo, el 1 de abril

Esta película romántica sigue las aventuras de una chica que un día descubre que puede saltar en el tiempo hasta un punto específico del pasado, por lo que ahora empieza a utilizar sus poderes para su beneficio sin pensar en las consecuencias.

Rilakkuma & Kaoru, el día 19

Esta serie en stop motion retoma uno de los personajes de Sanrio, los mismos creados de Hello Kitty, para contar como este oso de peluche interviene en la vida estresante de la oficinista Kaoru, a quien le dará vida la voz de Lana Condor, famosa por To All the Boys I’ve Loved Before.

Ingress: The Animation, el 30 de abril

Basada en la premisa del juego para celulares de Niantic (sí, los de Pokémon Go) sigue la historia de Makoto un policía que tiene la habilidad de leer la memoria o recuerdos de los objetos que toca, este poder lo llevará a enredarse en una conspiración más profunda de lo que cree.

Baki, también el 30 de abril

La segunda temporada de este anime llegará durante el mes de abril, donde podremos seguir viendo la historia de Baki y su camino por convertirse en el héroe más poderoso.