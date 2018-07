Cachan a Mariah Carey haciendo playback en Las Vegas

Agencia

LAS VEGAS, Estados Unidos.- Mariah Carey se encuentra en los primeros pasos de su nuevo show en Las Vegas, “The Butterfly Returns”, en esta, la cantante no sólo estará interpretando sus sencillos número uno, como en su pasada residencia, y como es de costumbre, el show fue un éxito entero, llenando todo el teatro en su noche de apertura, sin embargo, las críticas y controversias han comenzado.

Durante la presentación de su sencillo “Fantasy” Mariah tuvo un notable tropiezo con uno de sus bailarines, lo que causó que ella accidentalmente bajara su micrófono al nivel de su cintura, y lo que muchos notaron, es que las notas altas y agudas de la cantante seguían sonando a la perfección, a pesar de que quedara claro de que ella no las estaba cantando en ese momento.

El vídeo muestra claramente a la cantante fingiendo lograr las notas agudas de su canción, sin embargo, no es algo que los fanáticos tomen en consideración, asegurando que fue uno de los mejores conciertos de la cantante, y que a pesar de esos sucesos, la voz de Mariah cada vez se encontraba mejor, ya que claramente, la cantante sí interpretó gran parte de sus canciones en vivo.

El caso más vergonzoso

En 2017, la cantante Mariah Carey se convirtió en la comidilla tras realizar una desastrosa actuación en la celebración del año nuevo en Times Square.

Mientras la estrella trataba de interpretar el tema 'Emotions' para el programa 'Dick Clark's New Year's Rokin' Even with Ryan Seacrest', de la ABC, el 'playback' le jugó una mala pasada que le obligó a abandonar el escenario.

Los problemas técnicos de la artista y su visible falta de equilibro dejaron tan sorprendidos a los espectadores que los allí presentes no dudaron en inmortalizar el desastroso espectáculo y subirlo posteriormente a las redes sociales con sus móviles, convirtiendo a la cantante en pocas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales.