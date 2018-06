Policía ingresa a redes sociales del acosador de Rihanna

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Policía de Estados Unidos consigue acceso a las cuentas de redes sociales del acosador de Rihanna.

De acuerdo con Vanguardia MX, el hombre que fue detenido en la casa de la intérprete de 'Love On The Brain' reveló sus intenciones... la esperaba para tener relaciones sexuales con ella.

El hombre acusado de allanar la casa de Rihanna tiene algunos nuevos seguidores, desgraciadamente para él son policías.

De acuerdo a nuevos documentos legales, se emitió una orden para que los policías accedan a las cuentas de las redes sociales de Eduardo Leon como parte de su caso de acecho.

TMZ fue tras Leon, quien irrumpió en la casa de Rihanna en Alabama el mes pasado y pasó toda una noche pasando el rato, esperando que ella volviera a casa.

