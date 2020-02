Activista cristiano demandaría a la NFL por show "Pornógrafico" del medio tiempo

ESTADOS UNIDOS.- Parece broma, pero no: un activista cristiano quiere demandar a la NFL por 867 billones de dólares por el show "pornográfico" del medio tiempo, el cual dice pudo evitar que entrara al cielo.

Durante su podcast Right Wing Watch, Dave Daubenmire, consideró que el espectáculo de Shakira y Jennifer López no era apropiado, en especial para los más jóvenes.

"Creo que debemos demandar. ¿Hubo alguna advertencia antes del show de medio tiempo del Super Bowl? ¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de 12 años, cuyas hormonas se están preparando, recién comenzando a operar, hubo alguna advertencia de que lo que iba a ver podría causarle excitación sexual?", manifestó el también ex entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria del centro de Ohio.

"Podría ir a la corte y decir, '¿ver lo que pusieron en pantalla me puso en peligro de las llamas del infierno?'. ¿Podría la corte decir: 'eso no se aplica aquí porque el derecho a (producir) pornografía anula su derecho a no verlo?' ¡No me advirtieron que lo vería! Lo trajiste a mi sala, no me dijeron que habría disparos a la entrepierna. Eso es discriminatorio contra los valeros que hay en mi casa. No puedes hacer eso, quiero demandarlos por 867 billones".

El predicador cristiano evangelista Franklin Graham también criticó el espectáculo.

"No espero que el mundo actúe como la iglesia, pero nuestro país ha tenido decencia moral en horario estelar de televisión para proteger a nuestros niños. Vemos eso desaparecer ante nuestros ojos. Fue demostrado en el show del medio tiempo del Super Bowl, el cual ven millones de niños. Esta exhibición mostrando a jóvenes niñas que la explotación sexual de las mujeres está bien. Estoy decepcionado de la NFL", escribió en Facebook.