Alejandro Tomassi da la cara y desmiente tener SIDA

Jocelyn Díaz/ SIPSE

MÉXICO.- La mañana de hoy la revista TV Notas asestó un fuerte golpe a la integridad del actor Alejandro Tomassi asegurando que además de tener hepatitis y herpes, tenía SIDA.

A través de un reconocido chat de periodistas de espectáculos de la Ciudad de México, Tomassi dio réplica a tales acusaciones desmintiendo la información de la revista y asegurando que el caso lo pondrá en manos de sus abogados hasta llegar a las últimas consecuencias.

"Sé que muchos de ustedes me conocen conocen de mi trayectoria conocen el caso en el que estado en vuelto y todos sabemos que la revista en cuestión ya tenido varias demandas por publicar notas falsas únicamente para vender su revista.

"Les comunico que yo me encuentro perfectamente bien. Les reitero me encuentro perfectamente bien y el único infierno que estoy viviendo en notas falsas acerca de mi persona soy una persona que está trabajando incansablemente que estoy feliz de la vida por haberme separado de una relación enferma y tóxica que únicamente está inventando cosas a través de las redes sociales que me han jaqueado", fueron las primeras declaraciones de Alejandro Tomassi al chat del "Chacaleo", donde aseguró no dará más declaraciones al respecto.