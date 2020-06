Actor de High School Musical es acusado de agresión sexual

Ciudad de México.- El actor Joshua Bassett negó las acusaciones de agresión sexual que hay en su contra a través de Twitter.

La cuenta desde la que lo acusaron fue desactivada tiempo después; la estrella de High School Musical: The Musical afirmó que este perfil fabricó un encuentro entre él y uno de sus fans que nunca sucedió.

it has come to my attention that a now deactivated account has spread rumors about me regarding a fabricated encounter with a fan accusing me of sexual assault. this abhorrent rumor is absolutely false, and dangerous to actual victims with real stories. (1/2)