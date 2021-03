Actor de Televisa, Eduardo Shacklett acusado de abuso sexual contra menor de edad

MÉXICO.- El actor de telenovelas de Televisa, Eduardo Shacklett, se vio envuelto en el escándalo este fin de semana, luego de ser señalado de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

La joven identificada como Vanessa Sumano acusó a través de su cuenta personal de Twitter a Shacklett, de haber cometido abuso sexual en su contra cuando esta estudiaba en la academia del actor.

Sumano relató que en ese entonces ella tenía entre 16 y 17 años de edad, mientras que el actor alrededor de 40 años. “Hoy les hablaré del hombre que abusó de mí. El actor Eduardo Ramírez (mejor conocido como Eduardo Shacklett) Este tipo tiene actualmente 56 años, abusó de mí cuando tenía 17 años”, escribió Vanessa en Twitter.

Conocido por haber participado en telenovelas como “María Mercedes” o la más reciente “La mexicana y el güero”; el actor, refiere la presunta víctima, se habría aprovechado del sueño de la joven de ser actriz para cometer dicho abuso sexual.

“Su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar”.

Se presume que todo esto habría sucedido cuando Vanessa Sumano buscaba una oportunidad de ser actriz y el actor le ofreció tomar clases en su academia, además supuestamente prometió apoyarla. “Me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mí. Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso”.

Eduardo Shacklett no se ha pronunciado al respecto.

Ahora el actor Eduardo Rivera, conocido como Eduardo Shacklett, está siendo acusado de abuso sexual por Vanesa Sumano de 25 años. Sumano acusa que esto sucedió en el año 2012 cuando ella tenía 17 y el actor 48. pic.twitter.com/D2c353F0BA — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 13, 2021

(Con información de Mi Morelia)

