Actor de The Big Bang Theory trabajará en nueva serie de videojuegos

MÉXICO.- Los esports siguen creciendo, tanto que ya se ganaron un lugar en la televisión y no con transmisiones de torneos. A lo que nos referimos es que ahora un actor de The Big Bang Theory está preparando una comedia sobre el mundo de los esports.

Según reporta Variety, el nombre del proyecto es The Squad y en él seguiremos la historia de un grupo de amigos que comparten un amor por el gaming competitivo. Esto los llevará a situaciones graciosas en las que en algunas ocasiones serán aliados y en otras se verán a los ojos como enemigos, indica el portal de noticias Level Up.

La fuente indica que The Squad será una serie para NBC, la cual será producida por Johnny Galecki, actor mejor conocido por dar vida a Leonard en The Big Bang Theory. Asimismo, sabemos que Anthony del Broccolo, quien trabajó tras bambalinas en la popular comedia sobre nerds, será el guionista y productor ejecutivo de The Squad. Otro punto importante es que Warner Bros. Television servirá como el estudio de este nuevo proyecto.

Cabe mencionar que The Squad no es la única serie basada en esports que está en camino. De hecho, hace tiempo CBS ordeno el piloto de una producción que cuente la historia de un exbasquetbolista que quiere reconectar con su hijo al comprar una franquicia de esports. Sin duda, una narrativa que le resultará familiar a todos los fans de Ricky Fox y Echo Fox.