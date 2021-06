Actor denuncia a Diego Boneta por golpearlo en pleno rodaje de 'Luis Miguel: La Serie 2'

Martín Bello, quien da vida a Tito en Luis Miguel: La Serie, denunció públicamente a Diego Boneta por haberse excedido durante la escena de una golpiza de la historia biográfica de "El Sol".

Y ante las secuelas que ha dejado en su salud lo sucedido, el actor español señala que ni la producción toma responsabilidad ni el histrión mexicano hace caso a su situación.

"Lo que pasó es que en una escena no controlaron lo que teníamos que hacer, y digamos que era de una manera y se volvió agresiva al punto de provocar lesiones que aún estoy en tratamiento y luchando para que no me queden secuelas, como dolor crónico y falta de movilidad en el brazo", declaró Martín.

De acuerdo con él, los hechos ocurrieron a finales de febrero del 2020, cuando grabó un pleito junto a Boneta para el final del primer capítulo de la segunda temporada, donde el protagonista descubre de la boca de su tío lo que pasó con su mamá.

"Para empezar, a mí no me informaron cómo iba a hacer la escena, se planteó en un comienzo como algo más tranquilo, en donde yo le contaba todo de una forma más pausada y visual, y de repente se decidió que se podía hacer de forma agresiva", especificó.

Se montó la idea y, durante los ensayos y las tomas, se fue tornando más fuerte, relató el actor, de 43 años.

"Me daba golpes contra la pared, chocando mi cabeza contra la pared también, luego me tiraba por el suelo y me daba patadas en la espalda, me golpeaba contra el suelo y me daba de bofetones en la cara", explicó.

Tan pronto como sucedieron los hechos, notificó lo sucedido a su representante en España. Además, se tomó algunas fotografías con la intención de que se hablara con el equipo detrás del programa de Netflix y la productora Gato Grande.

"Pero la productora no se preocupó por nada hasta que yo avisé", contó. "Al día siguiente tenía llamado y ya fui a que me viese el médico de la filmación... Me dijo: 'Te tenemos que llevar al hospital'".

Golpiza puede dejarle un dolor crónico a Martín

Medicamentos, como relajantes musculares y pomadas desinflamatorias, además de que acudiera a un ortopedista, le sacaran radiografías y portara collarín una semana, fueron parte de su recuperación.

"Actualmente me están haciendo unos tratamientos de punción seca, que es una técnica muy desagradable, que te introducen unas agujas en la inflamación que tengo en el cuello para estimular el músculo gatillo, porque mi cuerpo no reconoce que tengo algún dolor".

Sin ello, corre el riesgo de que le quede un dolor crónico, indicó.

"Yo informé a ellos desde antes, eh", aclaró Martín, descartando la versión de que la producción se enteró del caso hasta ahora.

"Ellos al principio decían que el seguro ya no se hacía cargo porque ya había pasado tiempo".

Martín Bello ya no volvería a participar en nada relacionado con 'Luis Miguel: La Serie'

Hasta el momento, son más de 700 euros (más de 16 mil pesos mexicanos) lo que ha pagado por tratamientos.

"(Y ahora) Me dicen que me van a reembolsar los gastos médicos, pero a cambio tengo que firmar un contrato por el cual yo renuncio a cualquier tipo de secuela o incidente, más derivado de lo que sucedió, y que no puedo reclamar al incumplimiento de contrato".

"¿Cómo voy a firmar?, si me quedan secuelas de esto ya no podré reclamar", aseveró.

Martín afirmó que tiene pruebas para dar el siguiente paso: el legal.

Finalmente, envió un mensaje a Boneta.

"Es una pena que no haya solucionado esto de una forma mejor, porque yo le consideraba un amigo; al parecer estaba equivocado".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Tefi Valenzuela planea ayudar a mujeres en situación de violencia

Ximena Navarrete en espera de un bebé; 'Mi cielo se pinta de colores', afirma

'Linchan' a Tatiana por bailar junto a drag queen; ella les responde