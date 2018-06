Erick Elías protagoniza ‘A ti te quería encontrar’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor Erick Elías estrena el próximo 29 de junio la cinta “A ti te quería encontrar”, a lado de Eréndira Ibarra; durante su visita a la Riviera Maya, Novedades Quintana Roo platicó con el actor acerca de esta divertida comedia romántica que hará al público pasar momentos agradables.

“El 29 de junio se estrena una comedia romántica al lado de Eréndira Ibarra, bajo la dirección de Javier Colinas; con Paulette Hernández, Luis Arrieta, la señora Diana Bracho, la señora Concepción Márquez, es una comedia romántica muy ligera con la que se van a divertir”, detalló en exclusiva Erick, quien da vida a Diego Cuenca, un hombre que tienen todas las comodidades y, al parecer, una vida perfecta.

“En esta cinta la indecisión de mi personaje, cuando tiene supuestamente la vida perfecta, la novia perfecta, una planeación y de pronto viene alguien que lo saca de su zona de confort y lo hace conocer otro mundo, es lo que la hace divertida, por un lado; pero también muestra el conflicto de qué hacer y qué camino debe tomar”, dijo el actor con respecto a Diego, con quien dice no identificarse al cien por ciento.

“Me identifico en algunas cosas, como el tener el apoyo de mi familia, pero no en otras como cuando me salí de mi casa, vivo, probé, me equivoqué hasta decidir con quién casarme, que podría ser la decisión más difícil de la vida y al final es la más sencilla”, reveló.

Comentó que además del gran equipo que hizo con el elenco, esta película le dejó un mensaje y además lo hizo probar por primera vez los chapulines.

“Después de ver la historia de Diego te das cuenta que a veces la vida no es pa’ tanto, yo pensé que tenía todo y estaba completo en el área familiar, pero cuando llegaron mis hijas me sorprendí muchísimo de lo que tenía en mí, era amor pleno, puro y total”, finalizó el actor, quien presenta en la Ciudad de México la puesta en escena “Straight”, del director Manolo Caro, al lado de Zuria Vega y Alejandro Speitzer.