Actor de 'iCarly' se convierte en papá de una niña

ESTADOS UNIDOS.- Nathan Kress, conocido mundialmente por su personaje de Freddie Benson, en la exitosa serie de Nickelodeon, "iCarly", se convirtió en papá.

Nathan compartió una foto junto a su primogénita y sus millones de fans se han derretido de ternura, informa el portal El Debate.

“Mamá y bebé están haciendo cosas increíbles. Soy un desastre emocional, en el buen sentido", escribió el actor en sus redes sociales.

Según datos que ha compartido en sus cuentas, la pequeña Rosie Carolyn Kress, llegó al mundo el pasado 21 de diciembre a las 3:59 pm, y pesó seis libras.

Hace cinco meses atrás, el joven artistas sorprendió a todos cuando anunció que su esposa estaba en la dulce espera.

Rosie Carolyn Kress, born 12/21/17 at 3:59pm. 6 lbs, 6 ounces of utter joy. Mom and baby are doing amazing. I am an emotional wreck. In the good way! pic.twitter.com/S6q5tRPQkh