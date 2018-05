'Deadpool' pide a fans evitar los spoilers de su película

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Deadpool no quiere que los spoiler arruinen su nueva cinta, pide a sus fans evitar este tipo de situaciones, y hacer del filme una experiencia única, sin estarla contando.

También te puede interesar: Los 'Avengers originales' se hacen el mismo tatuaje

De acuerdo con el portal Milenio Hey, el protagonista de la cinta, Ryan Reynolds, compartió en sus redes sociales una carta en la que pide a los seguidores no revelar detalles de la película una vez que se estrene.

"Sólo un puñado de personas conoce la verdadera trama de la película", explicó la estrella de cine en sus redes sociales.

El actor dijo que todas las personas que trabajaron en esta producción han mantenido el secreto de la trama de la película y, por ende, del final.

"Casi todos los involucrados en la película han hecho un Esfuerzo Máximo en los últimos dos años, manteniendo el más alto nivel de súper secretos", dice la carta.

Con humor, el actor dejó al aire el final del personaje: "sería súper memorable estropear el hecho de que Deadpool muere en ésta. Bromeo. No bromeo. ¿Bromeo?", concluye.

No es la primera vez que Ryan Reynolds utiliza una red social para publicar un anuncio, el días pasados también publicó una carta en la cuál él solicita a 'Tony Stark' ser parte de los vengadores y él responde con un rotundo no.

Ryan Reynolds, publicó una foto de felicitación a los Avengers tras el fin de semana de estreno de su último filme.

En la publicación, se puede notar una carta de rechazo a 'Deadpool' para unirse a los 'Avengers'. La negativa hacia el 'antihéroe' es de forma categórica, pero este como siempre lo toma con humor.

“No. Absolutamente no. Ve a molestar al Profesor X. No”. Fue la respuesta.

“De un tipo que nunca sabe cuándo renunciar, me alegro de que nunca lo hayan hecho. Felicitaciones, Vengadores”, publicó en Twitter.

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E