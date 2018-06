Arrestan al actor Vince Vaughn en Los Ángeles

Agencia

ESPAÑA.- El actor Vince Vaughn (Mineápolis, 1970), conocido por su papel en películas como El mundo perdido: Jurassic Park (1997), Cuestión de Pelotas (2004) o la serie True Detective (2014-2015), ha sido detenido en la madrugada de este domingo en Manhattan Beach, una ciudad del condado de Los Ángeles (California, EE UU) de unos 35.100 habitantes.

El intérprete ha sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y por resistencia a la autoridad, según ha informado el medio especializado en noticias de famosos TMZ, publicó el portal El Paìs.

Según TMZ, Vaughn conducía un coche con un pasajero cuando se encontró con un control policial. La Policía de Manhattan Beach ha informado a este medio de que tanto Vaughn como su compañero se han negado a cooperar y a salir del vehículo en un primer momento.

El acompañante de Vaughn ha sido arrestado por resistencia a la autoridad y por intoxicación en público. Horas después, ambos han pagado su fianza y han quedado en libertad.

