¡Entérate! Confirman a más actores para la secuela de 'It'

ESTADOS UNIDOS.- La secuela de It tendrá un salto en el tiempo y los niños de la primera entrega serán adultos en la nueva película. Frente a esto, Jessica Chastain, Bill Hader y James McAvoy ya estaban confirmados para la cinta y se sumarán James Ransone y Andy Bean, Deadline según publicó.

Ransone (Sinister y la serie The First), dará vida a la versión adulta de Eddie Kaspbrak, personaje que en el filme inicial fue interpretado por Jack Dylan Grazer.

James Ransone quien es conocido por Siniestro estará como la versión adulta de Eddie. La noticia fue confirmada por el actor en su cuenta oficial de Twitter.

Esto es increíblemente emocionante y además el parecido es notorio, Jack Dylan Grazer también volverá como Eddie de joven en flashbacks. El rodaje comenzará en Julio de este año, para estrenarse en el 2019.

Mientras que Bean (Transformers: The Last Knight y la serie Here and Now), interpretará a Stanley Uris, quien fue encarnado anteriormente por Wyatt Oleff.

Para It: Chapter Two, Andy Muschetti volverá a encargarse de la dirección, mientras que Gary Dauberman escribirá el guion. El largometraje será estrenado a nivel mundial el 6 de septiembre de 2019.

Los únicos que estaban confirmados hasta abril eran Bill Skarsgård como Pennywise y Jessica Chastain como Beverly Marsh, dejando a los fans con una serie de rumores acerca de otros roles. James MacAvoy interpretará a Bill Denbrough y Bill Hader a Richie Tozier.

