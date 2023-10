Actores proponen acuerdo para acabar la huelga de Hollywood

Las estrellas más brillantes de Hollywood presentaron a los dirigentes de SAG-AFTRA una propuesta con el potencial de recaudar 150 millones de dólares en un lapso de tres años.

El propósito de esta iniciativa radica en brindar apoyo a aquellos miembros menos afortunados, en particular, en lo que respecta a cuestiones de salud.

Entre los famosos se encuentran Scarlett Johansson, Emma Stone, George Clooney, Ben Affleck y Tyler Perry, quienes se reunieron con los líderes de la organización, incluyendo a Fran Drescher y Duncan Crabtree-Ireland.

George Clooney & Other A-Listers’ Residuals & Dues Proposals “A Gesture Of Goodwill,” SAG-AFTRA Exec Says (click photo below for story) https://t.co/A3yM1DpRog