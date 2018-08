Ariadne Díaz acepta casarse con Marcus Ornellas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, después de varios años juntos por fin están listos para dar el siguiente paso.

De acuerdo con Caras, completamente enamorada, la actriz celebró su cumpleaños 32 en compañía de su pareja y su hijo quienes se encargaron de prepararle un cumpleaños que nunca olvidará.

También te puede interesar: ¿Tom Cruise será el próximo Linterna Verde?

La pareja compartió un video a través de Instagram donde se aprecia ver el romántico momento cuando Marcus le entrega el anillo.

La guapa actriz fue quién posteo el video y con un gran mensaje de agradecimiento, dijo:

“Gracias amor por el mejor cumpleaños de mi vida!! De verdad me sorprendiste tantas veces en una sola noche y mira que eso no está fácil. Gracias por pensar en todos los detalles, por una fiesta sorpresa, por los mariachis, por hacer complice de esto a Diego que además fue quién me dio esta hermosísima sorpresa.

Este anillo que simboliza nuestro compromiso, nuestro amor y nuestras ganas de pasar el resto de nuestras nuestras vidas acompañándonos! Gracias por pedírmelo así, en casa, con nuestros amigos. Nunca voy a olvidar tu cara de emoción y la de Diego tan tranquilo con el anillo en su manita, listo para dármelo!!! Te amo!!! Gracias, gracias, gracias por todo, especialmente por tu amor y tus ganas de hacerme feliz!! Happy birthday to me!! #32”.