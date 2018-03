Actriz de serie 'Chicago Fire', falleció a los 49 años

Agencia

LOS ÁNGELES, California.- La noche de este viernes falleció Monique Brown, actriz de "Chicago Fire", a los 49 años de edad.



De acuerdo con Notimex, la actriz estadunidense Monique Brown, quien interpretara a la secretaria “Connie” en la serie dramática “Chicago Fire”, falleció a los 49 años.

La intérprete murió ayer luego de haber sufrido un aparente paro cardíaco. Hace unos días Monique tuvo dolores en el pecho, motivo por el cual ingresó a un hospital de Chicago.

Tras someterse a las pruebas correspondientes, fue dada de alta, Monique se desarrolló como consejera de una escuela secundaria antes de convertirse en actriz, de acuerdo con el portal TMZ.

Su último trabajo para la televisión fue "Public Housing Unit”, serie que planea estrenarse a finales de 2018.

Universal Channel, señal por la que se transmite “Chicago Fire”, a través de sus redes sociales lamentó el deceso de la actriz y recordó que también formó parte del elenco de “Prison Break”.

So tragic and heartbreaking. 😔

'Chicago Fire' Star DuShon Monique Brown Passes Away Unexpectedly at 49 After Seeking Medical Care https://t.co/B6ycHripzg